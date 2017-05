Via di Grottarossa, Acea al lavoro per tutta la notte

Continua e continuerà come minimo fino a domattina la situazione di disagio per i residenti di Via di Grottarossa a seguito della rottura di due tubature, avvenuta nelle prime ore del mattino di martedì 23 maggio, che ha causato il blocco di gran parte della strada, deviazione di linee bus e mancanza di acqua nelle case.

Nel primo intervento sembrava che le operazioni di ripristino potessero aver termine nell’arco della giornata e invece le criticità riscontrate richiederanno lavori più’ impegnativi del previsto con la possibile interruzione della fornitura idrica per altre utenze private.

A dare lo stato di salute di via di Grottarossa è il presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli che, in continuo contatto con ACEA, informa che i lavori andranno avanti tutta la notte.

“È già stato preallertato il Comandate del Gruppo XV della Polizia Locale che predisporrà un adeguato supporto in loco. Come già comunicato questa mattina – segnala Simonelli – l’erogazione idrica presso all’ospedale S.Andrea non è stata mai interrotta ed è garantita per tutta la durata dei lavori“.

“Al momento – conclude – non si è in grado di dare certezza sull’orario di fine lavori. ACEA ha garantito però un tempestivo aggiornamento sullo stato avanzamento così da poter informare immediatamente la cittadinanza“.

Nel frattempo apprendiamo che un’autobotte è disponibile in via Veientana incrocio via di Grottarossa mentre rimane chiuso al traffico il tratto compreso tra via Cassia e via Germana Stefanini (la cosiddetta strada di fondovalle) restando invece limitato al traffico locale il tratto da quest’ultima a via Veientana.