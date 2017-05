La Giustiniana vuole essere un quartiere cardioprotetto

Il Comitato di Quartiere “La Giustiniana & Dintorni” parteciperà giovedì 25 Maggio ad una lezione gratuita di prevenzione incidenti in età pediatrica che si terrà in via Pio Spaccamela, nell’asilo “Il Fiore sulla nuvoletta“, dove sarà “acceso” un defibrillatore in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “e Il tuo cuore batte ancora“.

Con l’occasione verrà dato il via a una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato ad una struttura del quartiere.

“L’ obiettivo – spiega il presidente del Comitato, Francesco Petrucci, – è creare una rete di cardioprotezione in modo da distribuire uniformemente nel territorio una serie di defibrillatori per riuscire a salvare più vite possibili in casi di emergenza”.

Informazione, cittadini formati all’uso di questo strumento salvavita e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza: questo il giusto mix che consente di intervenire entro pochissimi minuti con un defibrillatore facendo in modo che le possibilità di salvare una persona dall’arresto cardiaco aumentino fino al 70 per cento.