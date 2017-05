Tubature rotte in via di Grottarossa: strada chiusa e bus deviati

Bus deviati, strada parzialmente chiusa, residenti intrappolati. Mattina di follia in via di Grottarossa dove la rottura di due tubature, avvenuta nelle primissime ore del mattino, ha messo in crisi la viabilità locale con forti ripercussioni sull’intero asse della Cassia.

Il tratto interessato dalla chiusura totale al traffico è quello compreso tra via Cassia e via Germana Stefanini (la cosiddetta strada di fondovalle) mentre il tratto da quest’ultima a via Veientana è aperto solo al traffico locale.

Sono in corso i lavori da parte di due ditte per identificare il danno e nel frattempo è stata sospesa l’erogazione dell’acqua. Non si conosco ancora i tempi di soluzione.