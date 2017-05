Prenotazione certificati nei Municipi, ci sono novità

Dal 22 maggio è cambiato il sistema di prenotazione agli sportelli degli uffici anagrafici dei Municipi romani.

Ferma restando la possibilità di prenotare in qualsiasi Municipio un appuntamento per richiedere certificati anagrafici, d’ora in poi si passerà progressivamente a poter richiedere una sola prenotazione per volta e solo dopo aver disdetto quella precedentemente effettuata.

Ne dà informazione il sito web capitolino spiegando che il sistema, infatti, accetterà e manterrà attiva una sola prenotazione per volta presso uno solo dei Municipi della città.

Il sistema Tupassi-Qurami consente a chi ha bisogno di certificati, carta d’identità, cambi di abitazione, iscrizioni anagrafiche, atti notori, pratiche per contrarre matrimonio, di prenotare da casa il proprio appuntamento scegliendo il giorno e l’ora in cui presentarsi allo sportello.

Per prenotarsi – spiega ancora il sito del Campidoglio – è necessario registrarsi su www.tupassi.it oppure scaricare l’App TuPassi sul proprio smartphone.

A quel punto è possibile visualizzare l’agenda con le disponibilità degli uffici municipali e prenotare il giorno e l’ora che si desiderano. Resta comunque l’alternativa di recarsi nelle sedi Municipali per prendere appuntamento utilizzando l’apposita apparecchiatura (Totem), muniti della propria tessera sanitaria.