Quando il sorriso di Monna Lisa impegna undici eletti

“Le Commissioni Consiliari Permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo svolte dal Consiglio del Municipio…. esse svolgono attività istruttoria, referente, propositiva e di controllo sulle materie di propria competenza e…. sugli atti del Consiglio, per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza dello stesso“.

Così recita il regolamento del XV Municipio ispirato a concetti di pragmatismo: le commissioni devono stare con i piedi in terra e lavorare sui problemi del territorio. Niente discussioni sul sorriso della Gioconda o dibattiti sul calcolo quantistico. Se proprio se ne vuole discutere c’è un comodo accogliente bar, basta attraversare via Flaminia.

Accade invece che tempo fa due commissioni, la “Politiche Sociali” e quella “Delle Elette”, siano state convocate in seduta congiunta per parlare, o meglio, per sentir parlare di transgenderismo e omosessualità un rappresentante di una Onlus che si occupa della materia.

Lo stesso che poi avrebbe replicato il suo speech all’evento tenutosi il 10 maggio nel Museo Crocetti di via Cassia organizzato dal XV Municipio.

Probabilmente con la logica del repetita iuvant, undici consiglieri – di cui otto M5S, due PD e uno Lista Marchini – ancor prima di recarsi a quell’evento si sono però intrattenuti in commissione per oltre due ore ad ascoltare lo stesso argomentare.

Zero dibattito, solo ascolto: lo si rileva dal verbale della seduta.

Ora, qui non si entra nel merito del tema – poteva trattarsi anche dell’appassionante e mai risolto mistero del sorriso di Monna Lisa – ma in quello della competenza e della coerenza: che c’azzecca il transgenderismo con una, anzi due commissioni municipali?

Undici consiglieri impegnati per due ore – che con una metrica privatistica equivale a tre giorni/uomo lavorativi – non avevano nulla di territorio di cui dibattere per poi essere retribuiti?

Perchè poi, è bene ricordarlo, le sedute di commissione concorrono al monte gettoni di presenza mensile. Gettoni pagati dai contribuenti che vorrebbero vedere i loro eletti sul pezzo, non abbeverarsi al pozzo di una scienza che nulla attiene alle sorti del territorio.

Istruirsi sulle tematiche che attraversano la società moderna è un diritto, forse anche un dovere per chi eletto dai cittadini. Ma che lo faccia a proprie spese, o no?

E se uno degli undici presenti in cuor suo si porta dietro il cruccio di non aver svolto correttamente il suo mandato in quelle due ore e passa, esca allora allo scoperto e dica pubblicamente: rinuncio al gettone. Monna Lisa sorriderà a ragion veduta.

Claudio Cafasso