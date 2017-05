Maxi incidente sulla Tangenziale, traffico in tilt

In forte difficoltà la circolazione sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico a causa di un maxi incidente verificatosi poco prima delle 10 all’altezza della galleria Fleming. Cinque le auto coinvolte, fortunatamente senza feriti gravi.

Sul posto diverse autoambulanze e pattuglie della Polizia Locale di Roma che hanno faticato non poco a raggiungere il luogo dell’incidente in quanto la Tangenziale è rimasta praticamente bloccata. Forti le ripercussioni sulle rampe di accesso Salaria e Tor di Quinto dove le auto sono state incolonnate per circa un’ora.

A quanto si apprende, le auto incidentate sono state rimosse poco prima delle 12 e in questi minuti il traffico, seppur lentamente, è in via di normalizzazione.