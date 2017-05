Juventus-Lazio all’Olimpico, parcheggi viabilità e sicurezza

Questa sera all’Olimpico è di scena la finale di Coppa Italia con la sfida tra Juventus e Lazio. Previsto il “tutto esaurito”, con migliaia di tifosi bianconeri in arrivo da tutto il Paese a bordo di auto, pullman e treni.

I cancelli apriranno alle 18, il fischio d’inizio è in programma alle 21 ma, come di consueto, già dal primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta e fermata ad ampio raggio tra il Flaminio e il Foro Italico.

Viabilità e parcheggi

Per i tifosi delle due squadre sono previste aree di sosta differenziate.

Agli juventini sono stati riservati gli spazi presenti nei pressi di piazzale Clodio, i lungotevere Vittoria e Oberdan, piazza del Fante, piazza Monte Grappa e il parcheggio di scambio della stazione Cipro della metro A.

Per i laziali ci saranno i parcheggi del Flaminio (in via della XVII Olimpiade e nei pressi dello stadio Flaminio) e l’area di Tor di Quinto, dopo il viadotto dell’Olimpica.

Prevista anche la chiusura al traffico di via dei Robilant, Ponte Duca d’Aosta, via Antonino da San Giuliano, viale Tor di Quinto (in direzione stadio), via Boselli, piazzale della Farnesina, via Morra di Lavriano e via de Amicis.

Sul lungotevere, inoltre, da piazzale M. Giardino in direzione piazza Lauro de Bosis fino a viale Tor di Quinto, vigerà il senso unico di marcia.

Mezzi pubblici

Per chi volesse lasciare l’auto in garage e utilizzare il trasporto pubblico l’alternativa esiste.

La questura ha chiesto all’Atac di potenziare il servizio lungo quattro direttrici che portano allo stadio: da Tor di Quinto, da piazzale Flaminio, da piazzale Clodio e dal parcheggio di scambio a Cipro.

L’area del Foro Italico, comunque, è servita dai tram della linea 2 (da piazzale Flaminio a piazza Mancini) e dai bus delle linee 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Per il viaggio di ritorno ci sono anche n24 e n25. Con il metrò si può scendere alla fermata Flaminio della linea A e proseguire con il tram 2, oppure si può scendere a Ottaviano, sempre lungo la linea A e prendere la linea di bus 32.

Sicurezza

L’ apertura dei cancelli è prevista per le 18; in tutta l’area sono stati predisposti dei servizi per indirizzare correttamente le tifoserie verso i settori loro assegnati.

La Questura raccomanda, comunque, ai tifosi di attenersi rigorosamente alle indicazioni di sicurezza, come quella di non portare bagagli al seguito, specie se contenenti materiale di genere vietato, perché questo comporterà l’esigenza di controlli da parte della polizia che possono richiedere tempi lunghi, (fermo poi procedere ai sensi di legge).

E’ vietato portare allo stadio oggetti atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, nonché materiale esplodente.

No vetro

La Prefettura ha disciplinato la vendita di bevande alcoliche consentendola, nelle aree limitrofe allo stadio, esclusivamente in contenitori di plastica o carta. Anche il trasporto in strada di bevande alcoliche in vetro o lattine non sarà consentito.