Labaro, l’IC Baccano scalda i motori per un viaggio fantastico

L’appuntamento è per sabato 20 maggio. Insegnanti e alunni dell’I.C Via Baccano di Labaro apriranno le porte alle famiglie per accompagnarle ne “Il Viaggio”, mostra didattica e spettacoli, attraverso cui verranno esposti le attività e i prodotti realizzati dalle singole classi nel percorso tematico interdisciplinare sviluppato nel corso dell’anno.

Il filo conduttore, che ha ispirato le idee, è stato quello del viaggio, scelto come macrotema e declinato nelle varie sfaccettature e significati. Ci sono tutte le premesse per godere di una bella giornata di condivisione frutto del lavoro di tutto il personale di questa scuola.

Gli alunni presenteranno i loro lavori inerenti al tema prescelto: spettacoli e lavori manuali, dalla migrazione degli uccelli, e non solo, al viaggio nello spazio; dal Mago di Oz al viaggio di Ulisse; da Itaca alla spiaggia di Cristoforo Colombo.

Sono state messe insieme tutte le risorse con impegno ed anche alcune associazioni del quartiere, dalla Casa dei Bimbi a Giochi di strada, da Scuola della Pace a Comitato Verde Labaro e Humus Feroniae, arricchiranno il viaggio e saranno protagoniste con attività e laboratori specifici.

A impreziosire la mostra didattica sarà un viaggio musicale, con le note e la melodia di gruppi come “Parruccoro“, “O.A.K.” e “La Fontegara“.

Sabato 20 maggio sarà un viaggio condito da emozioni, curiosità e aspettative da intraprendere tutti insieme: ragazzi, genitori e docenti.