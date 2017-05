Prende fuoco un autobus in via di Grottarossa

In fiamme un autobus dell’Atac in via di Grottarossa. Il fatto è accaduto poco prima delle 14 all’altezza dell’ospedale Sant’Andrea. L’incendio si è sviluppato nella parte posteriore del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una autobotte riuscendo a spegnere le fiamme prima del propagarsi delle stesse sull’intero bus. L’intervento è durato circa un’ora, fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.

Per la cronaca, questo è il sesto episodio su mezzi Atac a partire da gennaio.