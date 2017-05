Parcheggio Ponte Milvio: ricomincio da tre, anzi da due

Nuovi sviluppi nella vicenda del parcheggio di Ponte Milvio che,messo a gara il 12 aprile 2016, aggiudicato il 5 ottobre dello stesso anno, assegnato al vincitore a fine gennaio 2017, ad oggi continua a restare senza gestione, eccezion fatta per quella dei parcheggiatori abusivi.

La gestione se l’era aggiudicata la cooperativa sociale Connie Parking Scafati, con sede nel comune di Scafati in provincia di Salerno e specializzata in gestione di parcheggi e di autorimesse, che aveva sbaragliato tutti i concorrenti – i cui rialzi sulla base di gara erano andati da un minimo del 6% ad un massimo del 73% – offrendo ben 217mila euro l’anno, con un rialzo quindi del 117%.

Ma, firmato il contratto il 30 gennaio e preso possesso dell’area, della cooperativa a Ponte Milvio non s’è vista traccia e il parcheggio è rimasto incustodito con somma gioia degli abusivi.

Ed è così che, applicando il contratto alla prima scadenza utile, venerdì 12 maggio il Municipio XV ha formalizzato alla Connie Parking Scafati la risoluzione dello stesso.

“Tale provvedimento – rende noto il presidente del XV Stefano Simonelli – è stato assunto, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del contratto circa la revoca dell’affidamento, poiché l’Impresa aggiudicataria non ha rispettato i termini di pagamento del canone di concessione previsti all’art. 2 del capitolato contrattuale. A questo atto seguirà richiesta di escussione della polizza fidejussioria”.

Ed ora? Il passo successivo – ricordando il titolo di un film dell’indimenticabile Troisi – è ricominciare da tre… anzi da due.

Perchè, come spiega Simonelli, “Al fine di non recare danno all’Amministrazione e garantire in tempi brevi l’entrata in esercizio del servizio di gestione del parcheggio di Ponte Milvio, fortemente richiesto dai cittadini residenti e strategico per un’area a così alta frequentazione, il Municipio Roma XV procederà ad affidare il servizio stesso, previa le verifiche di legge, all’Impresa risultata seconda nella graduatoria.”