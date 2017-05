“Attenzione presenza cinghiali” a La Giustiniana

“Attenzione, presenza cinghiali” è il cartello comparso in questi giorni sui cancelli dei parchi in zona La Giustiniana. Si tratta di un’iniziativa del Comitato di Quartiere “La Giustiniana e dintorni” il cui presidente, Francesco Petrucci, ha voluto spiegare a VignaClaraBlog.it i razionali.

“Abbiamo deciso di mettere i cartelli nei punti dove ci è stata segnalata la presenza dei cinghiali soprattutto a seguito di un video apparso sui social pochi giorni fa e poi riportato da alcune testate giornalistiche. In questo video si vedeva un cinghiale alla fine di Via Antonio Labranca nella parte comunicante con la campagna, dove è ovvio che ci siano”.

“Non vogliamo che questi video – sottolinea Petrucci – possano far ripetere episodi come quello di poco tempo fa” sottolinea Petrucci ricordando quanto avvenuto lo scorso 9 marzo in via Labranca, a ridosso di un’abitazione ai confini con il parco e il monumento dei Martiri de La Storta, quando un anziano sceso da un’auto ha sparato colpi di pistola verso un cucciolo di cinghiale uccidendolo sul colpo fuggendo poi a bordo della stessa auto con la quale era arrivato.

“E purtroppo – chiosa Petrucci – siamo ancora in attesa di un segnale da parte dell’Ente Parco di Veio al quale, dopo l’episodio stile far west, avevo chiesto un incontro. Ma ad oggi nessuno si è fatto sentire. Noi intanto stiamo preparando un report che verrà reso noto quanto prima alle istituzioni competenti sulle aree verdi a La Giustiniana.

In tal senso invitiamo coloro che volessero proporre iniziative o segnalare situazioni a scriverci all’indirizzo comitatodiquartieregiustiniana@gmail.com“.