Dodicenne investito in via Cortina d’Ampezzo

Un dodicenne è stato investito da un’auto questa mattina in via Cortina d’Ampezzo, all’altezza della Parrocchia San Gabriele. Il fatto è accaduto poco prima delle 8.

Il ragazzino è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Gemelli dove è stato ricoverato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’investimento, gli agenti del XV Gruppo ella Polizia Locale di Roma.

E’ il secondo episodio del genere in pochi giorni. Lo scorso 27 aprile infatti, poco prima delle 16, all’incrocio fra via Brunico e via Cortina d’Ampezzo un tredicenne, mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall’autobus, venne investito da un’auto.