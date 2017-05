Chiuso il Centro di Casale S.Nicola, “Buona fortuna ragazzi”

Il Centro accoglienza profughi di Casale di San Nicola, a La Storta, è stato definitivamente chiuso. Al di là di tutte le polemiche e le traversie che hanno fatto da sfondo a questa vicenda, a conclusione della stessa 23 residenti hanno voluto esternare il loro pensiero.

“Ci siamo sentiti di scrivere due righe per ricordare quest’esperienza che, andando oltre tutte le mancanze burocratiche, è stata per la nostra zona assolutamente indolore” sostengono in una lettera aperta e firmata che riceviamo e pubblichiamo integralmente.

“Siamo abitanti di Casale San Nicola che hanno accettato con serenità l’arrivo di giovani immigrati nell’edificio dell’ex Scuola Socrate in nome di una solidarietà che non si può negare a chi ha bisogno di aiuto per sopravvivere. Un vecchio detto recita: una mano lava l’altra ed è sempre così. In questo panorama mondiale pieno di violenze e soprusi potremmo anche noi trovarci in qualche momento della nostra vita, speriamo mai, nelle stesse tragiche condizioni di questi immigrati”.

“Purtroppo, per ritardi ed errori burocratici, gli ospiti innocui e senza colpe del centro vengono spostati come merce dopo quasi due anni, con malinconico dispiacere di quella parte dei residenti che era per l’accoglienza ed aveva conosciuto i ragazzi, ne aveva apprezzato il lavoro scolastico e i progressi linguistici, i disegni che ne descrivevano le storie e le etnie e che, col tempo, aveva imparato a riconoscerne i volti e le espressioni, ad apprezzarne i sorrisi pieni di aspettative. In un termine solo, l’umanità”.

“Ci eravamo così abituati a vederli passare, salutando allegri ed educati e frequentandoli, anche sporadicamente per qualcuno di noi, erano sorte amicizie o appena conoscenze, che avevano cementato il “gruppo dell’accoglienza”. È così sorta una storia bellissima, quella di Gabriele, un ragazzo disabile che conosce un ragazzo del Gambia e diventano grandi amici; il ragazzo gambese lo frequenta, lo va a trovare a casa, conforta le sue giornate con gioia e i genitori del ragazzo disabile godono di una nuova serenità”.

“Ora tutto questo all’improvviso, dopo quasi due anni finisce, ha avuto il suo epilogo triste per la fine delle lezioni di italiano della maestra Daniela, la fine dei disegni che qualcuno di noi ha messo in mostra nella propria casa, per sapere quei ragazzi divisi e sparpagliati in altri centri, per addii rimasti inespressi”.

“Buona fortuna ragazzi, buona fortuna da Aldo Claudio Zappalà, Anna Urbanik, Andrea Zappalà, Piero Moro, Nucci Caggiati, Pierludovico Moro, Simona Guida, Mirko Fanelli, Stefania di Mei, Stefano Carpi, Renato Guida, Anna Maria di Cicco, Rosalba Marafioti, Letizia Marafioti, Rodolfo Maruccio, Matteo Maruccio, Filippo di Pretoro, Maria Giaccio, Enrico Giaccio, Giovanni Cefaratti, Maria Pia Cefaratti, Donatella Ferri e Tommaso Picini”.