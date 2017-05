Caos bus in periferia, Torquati: “Il sindaco dia risposte a lavoratori e romani”

Mattinata piena di difficoltà a Roma Nord per gli utenti del trasporto pubblico. A Prima Porta, a Labaro e soprattutto a Valle Muricana dove passa una sola linea, cittadini, studenti e lavoratori rimasti a piedi a causa una protesta improvvisa nei depositi del Consorzio TPL di via Costi e della Maglianella dove partono i bus che coprono queste zone.

La protesta degli autisti dell’azienda che gestisce le oltre cento linee bus periferiche ancora una volta è basata sul mancato pagamento degli stipendi.

Motivo per cui giovedì 11 – in aggiunta a quello di 24 ore in Atac – è stato indetto un nuovo sciopero di 4 ore – dalle 8.30 alle 12.30 – dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal che invocano un intervento deciso del Campidoglio.

Il tema sarà trattato domani, martedì 9, in una seduta straordinaria dell’assemblea capitolina a monte della quale Daniele Torquati, capogruppo PD in XV Municipio, uno dei più colpiti dalle agitazioni, in una nota sostiene che “Sul Tpl assistiamo alla tecnica del muro di gomma: ne’ i romani ne’ i lavoratori ricevono risposte dall’amministrazione. meritano risposte. La Raggi smetta di essere l’ombra di sé stessa ed inizi a dare risposte, garantendo gli stipendi dei lavoratori e il servizio nelle periferie. Si verifichi l’appalto e si lavori per un ritorno alla normalità: già con Tronca chiedemmo di sbloccare parte dei crediti che Tpl vanta. Non saremo silenti con la Raggi.”

“La città – afferma Torquati – non può permettersi alcuno sciopero né tantomeno lo stop delle 100 linee periferiche servite da Tpl. Domani, nell’ambito del Consiglio comunale dedicato al tema, la Raggi dia risposte e sia presente. Il non rispetto del lavoro e delle periferie dimostrato in questi primi dieci mesi – conclude – è la misura di un’Amministrazione bugiarda e incapace”.