Sommersi dai rifiuti targati SPQR

E’ vero, SPQR non sempre è sinonimo di senatus popolusque romanus. Spesso anche i romani ci mettono del loro nell’aggravare la situazione gettando i rifiuti dove capita invece di andare a cercare un cassonetto vuoto.

Il fatto è che in questi giorni i cassonetti vuoti sono però come l’araba fenice e quindi chi punta il dito contro l’AMA non sbaglia di molto, d’altra parte anche lei è griffata SPQR.

In questi giorni, siamo sommersi dai rifiuti, da cumuli di immondizia fuori dai cassonetti traboccanti, da buste di ogni colore e di ogni odore abbandonate sui marciapiedi in attesa di essere ritirate mentre l’olezzo si spande nelle strade.

Pare di essere tornati a gennaio 2014, quando passato il Capodanno, per una settimana intera la città fu sepolta dai rifiuti come lo è in questi giorni.

E Roma Nord non resta estranea. Si chiede aiuto sulla Cassia dove nella giornata di mercoledì circa venti metri di marciapiede erano impraticabili, ci si arrabbia a La Storta dove i cassonetti lievitano come panettoni al forno mentre in via Panattoni i cestini di ferro stracolmi sembrano dire ai cinghiali “mangiami mangiami”.

rifiuti - 4 maggio 2017 1 su 6

Vigna Clara, Fleming, Ponte Milvio non sono da meno. I passanti fanno il giro largo pur di non transitare vicino quelle mini discariche sparse sui marciapiedi dalle quali il profumo che arriva non è certo invitante.

Ma “da domani (cioè da oggi) la situazione rifiuti gradualmente inizierà a rientrare nella normalità“.

E’ quanto ha fatto sapere nella giornata di mercoledì 3 l’assessore all’ambiente del XV Municipio Pasquale Annunziata chiedendo “scusa ai cittadini per il momentaneo disagio relativo alla raccolta dei rifiuti dovuto all’emergenza che si è venuta a creare negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) di Rocca Cencia e Salario dove, tra l’altro, era avvenuto giorni fa un incidente di un braccio che aveva fatto scaccare una parte del controsoffitto portando alla chiusura momentanea dello stesso.”

Segue nella nota dell’assessore la cronistoria dei due impianti e dei nuovi due, aggiunti recentemente, che “hanno iniziato a lavorare in modo ottimale al massimo regime e questo sta consentendo di risvuotare di nuovo gli impianti di Rocca Cencia e Salario (dove va a svuotare l’AMA del Municipio XV)“.

Perchè i rifiuti non sono stati ritirati nei giorni precedenti (ma stando alle foto, neanche questa mattina)? Perchè, spiega l’assessore “i tempi di attesa dei grossi mezzi auto compattatori erano saliti da 20 minuti compreso il pieno a 4 ore di attesa per scaricare. Quindi con i mezzi pieni non era possibile ritirare i rifiuti in strada.”

Non gli si può dare torto. Ora non resta che attendere la conferma dai fatti di quanto l’assessore ha dichiarato ieri: “da domani 4 maggio la situazione ritornerà gradatamente alla normalità e nel giro di un paio di giorni le strade verranno ripulite dai rifiuti e spazzate dagli operatori Ama come lo erano state prima di questi inconvenienti.”

Una dichiarazione forse condita con troppo ottimismo stando a quanto fatto sapere proprio oggi dall’AMA e come riportato dai TG: “strade e piazze di Roma torneranno alla normalità non prima di lunedì 8“.

Claudio Cafasso