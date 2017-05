Ponte Milvio, via della Farnesina di nuovo a doppio senso

A distanza di sette mesi dal crollo della palazzina, finita la rimozione delle macerie e sgomberata l’intera area cantiere, dalla sera di mercoledì 3 maggio via della Farnesina è stata totalmente riaperta al traffico.

Via le recinzioni, rimossi i bandoni, dopo un’intera giornata spesa a ridisegnare la segnaletica orizzontale e a ridipingere gli attraversamenti pedonali, è stato finalmente ripristinato il doppio senso di marcia da e per Ponte Milvio.

Il countdown era stato annunciato pochi giorni fa dal presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli, segnalando che la riapertura era stata addirittura programmata per la fine di aprile ma le condizioni meteorologiche avverse non avevano consentito di poter effettuare, nei giorni stabiliti, i lavori di ripristino della segnaletica, attività senza la quale il doppio senso non poteva essere ripristinato.

Tutto rinviato ai primi di maggio, disse Simonelli. E l’impegno è stato mantenuto.