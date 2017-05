Facebook, stop ai post violenti: Zuckerberg assume 3mila persone

Mark Zuckerberg annuncia che assumerà 3mila persone entro il 2018 per monitorare e bloccare la diffusione di “materiale inappropriato” su Facebook.

Sul post pubblicato sul suo profilo il fondatore del social network spiega che i nuovi assunti andranno a rinforzare la schiera dei 4500 dipendenti già addetti al controllo dei post inappropriati.

Nel mirino, i video di omicidi, suicidi, di istigazione alla violenza e i post con contenuti inaccettabili e non consentiti su facebook. Tutto questo a valle dell’episodio della scorsa settimana quando un video di un omicidio in diretta commesso in Thailandia, rimosso solo dopo 24 ore, ha collezionato quasi 400mila visualizzazioni.

Un giro di vite necessario per porre freno al dilagare della violenza verbale che spesso sfocia in vera istigazione alla persecuzione razziale o religiosa e per impedire la diffusione di immagini che spesso fanno inorridire anche il più incallito degli utenti.

Il post di Zuckerberg

“Nelle ultime settimane, abbiamo visto su Facebook persone fare del male a se stessi e ad altri, sia Live che in video pubblicati successivamente. È straziante, e ho riflettuto a lungo su come possiamo fare meglio per la nostra comunità: se intendiamo costruire una comunità sicura, dobbiamo rispondere rapidamente” scrive Zuckerberg spiegando che col suo team sta lavorando “per rendere questi video più semplici da segnalare in modo da poter prendere le giuste misure subito, sia che si tratti di rispondere velocemente quando qualcuno ha bisogno di assistenza o eliminare un post.”

“Nel corso del prossimo anno – continua – aggiungeremo 3000 persone al nostro team di Community Operations in tutto il mondo, oltre alle 4.500 persone che abbiamo oggi, per verificare e controllare i milioni di segnalazioni che riceviamo ogni settimana, e migliorare il processo in modo da renderlo più veloce“.

“Questi revisori – spiega l’AD di Facebook – lavoreranno inoltre a migliorare il processo di rimozione dei contenuti che non consentiamo, come i discorsi d’odio e lo sfruttamento di minori“.

“Oltre ad investire in ulteriori risorse umane, stiamo anche costruendo strumenti migliori per tenere la nostra comunità al sicuro. Faremo in modo che risulti più semplice segnalarci i problemi, che sia più facile per i nostri revisori determinare quali post violano i nostri standard….Quando questi strumenti saranno disponibili – conclude Zuckerberg – contribuiranno a rendere la nostra comunità più sicura“.