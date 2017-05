Primarie PD, nel XV sette su dieci preferiscono Renzi

4840 i residenti nel XV Municipio che domenica 30 aprile sono andati a deporre la loro scheda nei circoli e nei gazebo PD per indicare il candidato alla segreteria del Partito Democratico.

Un’affluenza pari al 39% di quanti votarono per lo stesso partito nel primo turno delle amministrative 2016 distribuita sui tredici seggi allestiti da Ponte Milvio a Osteria Nuova.

Il risultato, in linea con il trend romano e quello nazionale, è stato tutto a favore di Renzi che complessivamente ha raccolto il 74,3% delle preferenze surclassando di oltre tre volte Orlando e lasciando al palo Emiliano con un modesto 5,4%.

Il miglior risultato di Renzi è a Cesano dove ha raccolto l’84% dei voti mentre il peggiore è stato registrato a pochissima distanza, in quel di Osteria Nuova, dove invece si è fermato al 50% tallonato da Orlando al 45,5%.

Anche a Prima Porta e Labaro l’ex premier non ha proprio sfondato attestandosi comunque intorno al 60% mentre invece ha primeggiato in tutti gli altri seggi non scendendo mai sotto il 71% con picchi del 78-79% lungo l’asse de la Cassia.

Il maggior numero di votanti a Vigna Clara (766), seguito a ruota dal Fleming (536) e da Ponte Milvio (497). Il minore in assoluto a Osteria Nuova dove solo in 44 si sono recati ai seggi.

Questi i risultati, resi noti su facebook dal consigliere PD del XV Daniele Torquati.