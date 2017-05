Prima Porta, gattini buttati come bottiglie nella campana del vetro

La malvagità umana può arrivare anche a questo, a arrotolare in uno straccio una cucciolata di gattini, metterli in una busta e gettarli in una campana per la raccolta del vetro, dove sarebbero velocemente morti fra schegge e bottiglie spaccate.

Ma il miagolio ha messo in allarme un passante che ha chiamato i Vigili del Fuoco.

Il fatto è accaduto questa mattina verso le 10 in via della Riserva di Livia, a Prima Porta, dove assieme a una pattuglia della Polizia Locale di Roma è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco della sede di Prati che ha sollevato la campana salvando i micetti e prestando loro le prime cure prima di affidarli a un centro veterinario locale.

Chi ha condannato a morte la cucciolata pensando di farla franca potrebbe però avere le ore contate: sul posto ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso la scena.