Cassia, puliscono la scuola gratis ma devono pagare l’AMA

Un gruppo di genitori si presta a pulire gratuitamente i giardini della scuola. Raccolgono ben venti sacchi di foglie e sporcizia e in buona fede chiamano l’AMA per farli portare via. Ma hanno fatto i conti senza l’oste, perchè l’azienda municipalizzata chiede loro 200 euro. Intanto i sacchi sono lì da venti giorni.

La vicenda si svolge a Tomba di Nerone, in via al Sesto Miglio dove si trovano le classi della primaria e della secondaria dell’Istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano”.

A raccontarla a VignaClaraBlog.it è Patrizia Parrucci, componente del comitato “Mamme x la scuola” che da anni si adopera a supporto dell’Istituto.

“L’8 aprile – spiega Patrizia – abbiamo organizzato la pulizia dei giardini del Plesso. Eravamo in quattordici, non tanti rispetto al bacino di utenza della scuola frequentata da circa 700 alunni, ma siamo stati comunque felici di fare questo servizio al termine del quale abbiamo raccolto 20 sacchi grandi di foglie.”

“Pensavamo che avremmo potuto tranquillamente chiamare AMA per farli portare via e invece dopo venti giorni i sacchi sono lì lungo il viale. Sapete perchè? Perché l’AMA vuole 38 euro ogni 5 sacchi e quindi per ritirarli tutti il nostro comitato dovrebbe spendere quasi 200 euro. E chi ce li dà, se a malapena ne abbiamo raccolti 300 per fare il mercatino di Natale finanziato e gestito dai genitori?”

“E la stessa risposta – sottolinea Patrizia – è stata data alla Scuola e da quanto abbiamo appreso pare che questa richiesta nasca dal fatto che l’AMA si avvale di una ditta in subappalto che deve quindi essere pagata.”

E’ mai possibile che il volontariato venga così mortificato? “Tutto questo mi sembra davvero assurdo” conclude Patrizia mentre assieme al comitato è alla ricerca di una soluzione alternativa che chissà non possa arrivare dal Municipio XV.