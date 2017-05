Dal 2 al 19 maggio interrotta l’Olimpica all’altezza Tor di Quinto

Da martedì 2 a venerdì 19 maggio sarà chiuso al traffico in direzione Stadio Olimpico il tratto di via del Foro Italico compreso tra la rampa per viale di Tor di Quinto, dove sarà obbligatoria l’uscita, e la Galleria Giovanni XXIII.

Ne dà informazione il sito del Municipio XV spiegando che l’interruzione è dovuta al fatto che il Dipartimento capitolino Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana dovrà provvedere all’installazione di pannelli fonoassorbenti su Via del Foro Italico nel tratto compreso la Galleria Fleming e lo svincolo per Corso di Francia e che per poter eseguire tali lavori si rende necessario bloccare il transito dei veicoli.