Cambio al vertice del Commissariato Ponte Milvio

Cambio al vertice al Commissariato Ponte Milvio. Dopo diciotto mesi il dottor Filiberto Mastrapasqua lascia la guida del locale commissariato in quanto destinato ad altro incarico.

Proveniente dal Commissariato San Paolo, era giunto a Ponte Milvio nell’ottobre 2015 instaurando subito un ottimo rapporto con i cittadini, i comitati e la stampa locale che lo ricorderanno per la sua grande attenzione al territorio e per la capacità di saper prendere a cuore i problemi portati alla sua attenzione, piccoli o grandi che fossero.

A sostituirlo entro fine aprile sarà la dottoressa Rossella Matarazzo che proviene dal Commissariato di Ostia, una struttura complessa in quanto competente su un vasto territorio che comprende non solo il X Municipio, ancora commissariato per mafia, ma anche la zona di Torvaianica e Pomezia fino a Santa Palomba.

Prima di ricevere l’incarico a Ostia, Rossella Matarazzo è stata vicecapo di gabinetto dell’allora sindaco Ignazio Marino con delega alla sicurezza sul litorale.

Ad ambedue gli auguri più fervidi da parte della nostra redazione.