Il mistero del parcheggio di Ponte Milvio

Messo a gara il 12 aprile 2016, aggiudicato il 5 ottobre dello stesso anno, assegnato al vincitore a inizio febbraio 2017, ad aprile inoltrato il parcheggio di Ponte Milvio continua misteriosamente a restare senza gestione, eccezion fatta per quella dei parcheggiatori abusivi.

La storia

Aperto al pubblico il 7 agosto 2009, era stato dato in gestione alla cooperativa Il Granellino di Senapa che si era aggiudicata la gara e che poi tre anni dopo vinceva la seconda, continuando così a gestirlo fino a luglio 2015.

Scaduta la concessione, il parcheggio diventava gratuito e subito preda dei parcheggiatori abusivi finchè il 12 aprile 2016 il XV Municipio lo rimetteva in gioco.

Il nuovo bando prevedeva un canone annuo, posto a base gara al rialzo, pari a 100mila euro e una concessione di tre anni. La gara scadeva il 16 maggio 2016.

Elezioni, ballottaggio, insediamento della nuova amministrazione, vacanze estive, presa d’atto e prioritizzazione dei problemi aperti fanno si che la commissione esaminatrice si riunisca solo il 5 ottobre e in quella sede viene deciso il vincitore della gara.

Si tratta della cooperativa sociale Connie Parking Scafati, con sede nel comune di Scafati in provincia di Salerno e specializzata in gestione di parcheggi e di autorimesse, che rispetto agli altri partecipanti, il cui rialzo è andato da un minimo del 6% ad un massimo del 73%, ha sbaragliato tutti offrendo ben 217mila euro l’anno con un rialzo del 117%.

Per espletare tutti i passi successivi e giungere all’assegnazione dell’area occorrono poi altri quattro mesi precisi. Si giunge così a febbraio 2017, quando il parcheggio viene formalmente dato in gestione alla cooperativa.

Veniamo ad oggi

Stop ai parcheggiatori abusivi, l’area tornerà ad essere disciplinata, basta parcheggi “lunga sosta” di chi ci lascia l’auto o il camper per settimane, finalmente troverà posto chi deve andare al mercato, all’ufficio postale, all’Asl.

Queste le considerazioni ricorrenti alla notizia che il parcheggio sarebbe tornato ad essere correttamente gestito. Ma il tempo passa.

E ne passa tanto, un altro mese abbondante. Bisogna arrivare a metà marzo quando sul sito del XV Municipio si apprende che il parcheggio sarebbe stato oggetto nei giorni successivi di lavori di adeguamento, comprensibilmente propedeutici all’apertura.

Tutto a posto dunque?

Niente affatto. Perchè ad aprile inoltrato di quei lavori non s’è vista traccia, del nuovo gestore non c’è ombra, il parcheggio è sempre libero – si fa per dire, visto il presidio H24 degli abusivi -.

Nel frattempo continua la “lunga sosta” di chi lascia il proprio mezzo per giorni e giorni rendendo così più difficile fruire l’area agli utenti della Asl, dell’Ufficio Postale e degli esercizi commerciali di zona.

Risponde il XV

Sul mistero del parcheggio abbiamo interpellato Stefano Simonelli, presidente del XV Municipio.

“Sono consapevole del ritardo in corso e dei problemi connessi alla “deregulation” – dichiara a VignaClaraBlog.it – e stiamo sollecitando quotidianamente il concessionario ad effettuare quanto prima quei lavori necessari e propedeutici alla messa in esercizio regolare del parcheggio“.

“Si tratta di un servizio molto importante per la mobilità della zona e per chi deve usufruire delle attività commerciali e degli uffici pubblici – aggiunge il presidente sottolineando che, in caso di ulteriore ritardo, il Municipio è pronto “ad assumere quanto prima tutte le iniziative a tutela dei diritti e delle necessità della cittadinanza che, a causa di questo ritardo non imputabile all’amministrazione, è vessata dai parcheggiatori abusivi e non riesce ad usufruire di un servizio pubblico in modo corretto“.

Di più non può dirci, quindi chi vivrà vedrà in attesa delle prossime novità.

Di certo ad oggi sono solo le tariffe: per la sosta diurna, cioè la fascia oraria 07-19, il costo sarà di 0,50 euro per ora e frazione per le prime due ore, e di 1 euro per ogni ora e frazione successiva.

Nella fascia serale, dalle 19 alle 24, il costo passa a 1 euro per ora e frazione, mentre nella fascia notturna, dalle 24 alle 7, sarà di 2 euro per ora e frazione.

Claudio Cafasso