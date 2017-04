Venerdì stornelli by night al Mercato di Ponte Milvio

Roma canta Roma è lo spettacolo di musica e stornelli romani che, con la chitarra di Marco Spalliera e la voce di Roberta Settelle, si svolgerà all’interno del mercato rionale di Ponte Milvio, in via Riano, nella sera di venerdì 21 aprile.

Gli operatori del mercato vogliono così celebrare il Natale di Roma numero 2770: banchi aperti dalle 20 e stornelli dalle 21. Un modo per vivacizzare in modo atipico via Riano, un tocco di colore e un occhio al rilancio della struttura.