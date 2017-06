Via Prati della Farnesina allagata, preoccupati i residenti

Preoccupante risveglio questa mattina per i residenti di via Prati della Farnesina. Nel corso della notte metà strada, in punto alle spalle e poco distante da ciò che resta della palazzina crollata in via della Farnesina 5, si è allagata a causa di una perdita d’acqua.

Dalle prime ore del mattino è al lavoro una squadra del pronto intervento Acea mentre l’accesso alla via da piazzale Ponte Milvio è stato interdetto al traffico. Acea ha inoltre messo a disposizione un’autobotte per fornire acqua potabile alle decine di famiglie rimaste con i rubinetti all’asciutto.

“Il pensiero va inevitabilmente a eventi recenti” commenta una nostra lettrice residente di via dei Prati chiedendo se “non sia il momento per pretendere i dovuti accertamenti idrogeologici e la messa in sicurezza della zona prima che accada qualcosa di irreparabile“.