Tamponamento a catena sulla Flaminia, 12 feriti

Dodici feriti di cui tre in gravi condizioni ricoverati al Gemelli, a Villa San Pietro e al Sant’Andrea. Questo il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto intorno alle 13 di oggi sulla Flaminia, all’altezza di Saxa Rubra, in direzione centro città.

Cinque le auto coinvolte nell’incidente che pare essere avvenuto per una brusca e improvvisa frenata della prima. Sono state necessarie oltre due ore ai Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

Traffico deviato per alcune ore e via Flaminia chiusa nel tratto interessato per consentire alle tre pattuglie della Polizia Locale, subito intervenute, di effettuare i rilevamenti che consentiranno di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.