Felice Pasqua dal team di VCB

“Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste“.

Per augurare una felice Pasqua abbiamo scelto queste parole di Erri De Luca perchè, parafrasandole, anche noi non ci sentiamo mai “impiantati” sulle nostre certezze ma “continuamente in movimento” sulle piste della corretta informazione, fin dal primo giorno in cui questa testata vide la luce, dieci anni fa di questi tempi.

E’ con sincerità e affetto che tutto il team di VignaClaraBlog.it augura ai suoi lettori una felice Pasqua e una lieta e serena Pasquetta.