“Sei un mongoloide”. Bufera in XV, Associazione Down “Prendete provvedimenti”

Lo scorso lunedì 3 aprile, nel corso di un Consiglio straordinario del Municipio XV, a conclusione di un diverbio su a chi toccasse prendere la parola il consigliere FDI Giuseppe Calendino, fuori microfono ma con voce udibile anche dal numeroso pubblico presente, ha apostrofato il consigliere PD Daniele Torquati con il termine “mongoloide”.

Immediate le reazioni dell’interessato non per essersi risentito quanto per l’uso dispregiativo del termine che è suonato come un’offesa nei riguardi delle persone affette da sindrome di Down.

Poco dopo Torquati così scriveva sul suo profilo facebook, senza però citare nomi: “Poco fa un Consigliere di opposizione rivolgendosi a me ha detto: ‘questo è un mongoloide’. Non mi sono sentito offeso, perchè non credo che sia un insulto. Non mi sono neanche risentito che non mi abbia chiesto scusa, come altri Consiglieri al suo posto. Sono semplicemente schifato del fatto che un essere umano, nel 2017 e dopo anni di battaglie per l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva, ancora riesca ad usare parole come “mongoloide” per insultare. Un bambino mai cresciuto e poco educato”.

Del fatto ne è venuto però a conoscenza in queste ore il presidente dell’Aipd Roma Catello Vitiello che, appurati i fatti, ha diffuso un comunicato di fuoco nel quale, a nome dell’associazione italiana persone down, chiede “le scuse immediate da parte del consigliere Calendino ed una presa di posizione da parte dei vertici municipali su quanto accaduto“.

“Le parole usate – prosegue – sono un’offesa per tutte quelle persone con la sindrome di Down e le loro famiglie che lottano ogni giorno per far comprendere che la sindrome di Down è solo una condizione genetica che rende le persone speciali ma non per questo degne di disprezzo.”

“In questi anni tanto abbiamo lavorato, anche insieme alle istituzioni, per combattere l’ignoranza e l’emarginazione e per dimostrare che seppur con uno sforzo in più le persone con sindrome di down riescono a praticare sport, lavorare, svolgere attività al pari degli altri. Sentire utilizzare ancora il termine “mongoloide” in senso dispregiativo è per noi un duro colpo – conclude Vitiello – ed un tuffo indietro in un passato che non vorremmo più rivivere”.