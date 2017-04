Municipio XV, Annunziata: “Ecco il piano rifiuti per Roma”

“E’ stata approvata e pubblicata sul sito Ufficiale del Comune di Roma la delibera di giunta capitolina n.47 del 30 marzo 2017. E’ la prima volta che Roma ha un piano così articolato e dettagliato che punta, nel giro di un quadriennio (è il minimo per realizzare un piano serio), a ridurre entro il 2021 la produzione di rifiuti annuali di 200 mila tonnellate, ad aumentare la raccolta differenziata dal 44% al 70%, a realizzare nuovi impianti di riciclo e compostaggio e una nuova organizzazione di Ama basata su unità di Municipio. Il tutto per avviare Roma verso un’economia circolare e a Rifiuti Zero.”

E’ quanto annuncia in una nota Pasquale Annunziata, assessore all’ambiente del XV Municipio, spiegando che si tratta di “una vera e propria rivoluzione che ha già visto successi a Reggio Emilia e Genova dove l’Assessore Montanari è stata assessore all’Ambiente.”

“Il Piano – continua Annunziata – si basa su quattro importanti azioni: prevenire, riutilizzare, differenziare e valorizzare economicamente i materiali post consumo sviluppando una economia fondata sul riciclo eco-efficiente ed il recupero di materia.”

In sintesi

AMA di municipio: prevista la realizzazione delle Ama di Municipio per rendere l’Azienda più vicina ai cittadini e più efficace nei suoi servizi.

12 azioni 5 progetti: il Piano si articola in 12 azioni e 5 progetti che hanno la finalità di far divenire Roma una delle città virtuose in termini di riduzione della produzione pro-capite di materiali post-consumo: dalla Green Card per premiare i comportamenti virtuosi al programma contro lo spreco alimentare, dal compostaggio domestico alla realizzazione di Centri di riparazione e riuso, dal progetto Scuole Rifiuti Zero a quello dei Mercati rionali ad impatto zero.

Riduzione e raccolta differenziata domiciliare: attraverso il Piano non solo si ridurranno i quantitativi di materiali post-consumo, ma si svilupperà un’importante innovazione tecnologica del sistema di raccolta basato sulla raccolta domiciliare, da estendere gradualmente a tutta la città, valutando assieme ai Municipi specifiche modalità contestualizzate rispetto alle diverse realtà territoriali. Entro fine mandato,la raccolta differenziata domiciliare, modulata per tipologie abitative, sarà estesa a tutto il territorio.

Meno produci meno paghi: L’obiettivo finale, per cittadini e utenze non domestiche, è applicare la tariffa puntuale per tutti, attraverso innovazione tecnologica.

Impianti di compostaggio: prevista la costruzione di impianti per la valorizzazione della frazione organica, causa spesso di problemi ambientali se non raccolta, conferita e trattata correttamente. È in corso l’individuazione di aree per la costruzione di impianti di compostaggio aerobico che possano trattare almeno 120.000 tonnellate di organico.

Per tutti i dettagli del Piano cliccare qui