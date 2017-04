Cassia, “Quel pino era in ottimo stato, perché abbatterlo?”

“Da questa mattina stanno abbattendo un altro pregevole pino all’inizio di via Cassia Nuova (il secondo dopo un altro abbattuto lì accanto la settimana scorsa), le operazioni avvengono nella corsia nord all’inizio della consolare subito dopo l’incrocio con via Fabbroni“.

A segnalare il fatto a VignaClaraBlog.it è l’avvocato Antonio Smiroldo spiegando che il pino secolare era in ottimo stato, pendeva solo verso l’esterno della carreggiata.

“Non si comprende perché non sarebbe bastato metterlo in sicurezza o potarlo bene al suo interno come è stato fatto in altri casi nella capitale, si guardi -sottolinea l’avvocato – ai pini altissimi della caserma del comando centrale dei Carabinieri ai Parioli o ai pini presenti in molte aree private o condominiali”.

“Nel nostro municipio, il XV, si assiste ad abbattimento di alberi in ottimo stato quando sarebbe sufficiente metterli in sicurezza o potarli un po’ al loro interno. Inoltre mesi fa è stato capitozzato un pino secolare (anziché pulirlo bene al suo interno e magari metterlo in sicurezza) sempre su via Cassia Nuova, sempre all’angolo con via Fabbroni. Ma il pino è morto dopo il taglio eccessivo”.

E non è tutto in materia di tagli, perchè l’avvocato Smiroldo sposta l’attenzione su viale Tor di Quinto dove, racconta: “qualche tempo è stata tagliata la base di 8-10 platani ben vivi tra la rampa di via Lupi e l’incrocio con via Fornaci di Tor di Quinto. Alcuni stanno ora rigettando alla base e quindi sarebbe stato sufficiente una potatura incisiva alla fine del tronco principale per permettere loro di riprendersi e garantire un po’ di ombra e magari altri anni di vita, senza danni e magari risparmiando risorse presenti e future.”

“Un altro piccolo platano – incalza il nostro interlocutore – è stato letteralmente reciso dal Servizio Giardini, o chi per esso, poco dopo la rampa sud dell’Olimpica, a destra della corsia di viale Tor di Quinto in direzione Ponte Milvio.”

E come se non bastasse, “due o tre piccoli alberi, del tutto innocui, sono stati recisi alla base in via Cassia Antica, poco dopo l’incrocio con via Val Gardena, nel marciapiede a sinistra lungo il rettilineo, direzione nord.”

“Sono abbattimenti importanti – conclude l’avvocato – che comportano danni al patrimonio arboreo e alle risorse pubbliche.”