Labaro, nel Parco Marta Russo “a primavera rinasce la vita”

L’Associazione Marta Russo Onlus, costituita con la finalità principale di operare, in termini di volontariato, nelle varie problematiche riguardanti la donazione e il trapianto di organi, ogni anno promuove attività ed eventi – come ad esempio, un concorso nelle scuole – con l’obiettivo di sensibilizzare la società sull’argomento della donazione degli organi.

Per il corrente anno scolastico e a vent’anni dalla scomparsa di Marta, l’Associazione ha promosso la XIV edizione del Concorso a premi intitolato “Premio Solidarietà Marta Russo – A primavera rinasce la vita”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie la cui premiazione avverrà martedì 11 aprile alle 10.30 nel parco intitolato a Marta Russo situato in via Gemona del Friuli a Labaro.

Nel giorno della premiazione è consuetudine piantare un albero che germoglia e fiorisce così come è rifiorita la vita di migliaia di persone grazie al gesto di amore di Marta e di tanti donatori sconosciuti. E domani l’albero verrà messo a dimora nel parco intitolato a Marta, in ricordo di persone che si sono distinte nel campo della donazione e trapianto di organi.

Quest’anno si è deciso di dedicarlo agli operatori dei trapianti delle Marche che con grande spirito di abnegazione, nonostante il tragico evento sismico e lavorando in condizioni precarie, hanno permesso di rispettare la volontà dei donatori e delle loro famiglie ridando così la vita a molte persone.