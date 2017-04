Ponte Milvio: bye bye banchi, restano i chioschi

Continua l’opera di “normalizzazione” della piazza di Ponte Milvio. Dopo l’implementazione del Piano di Massima Occupabilità che ha visto la riduzione di dehors e tavoli all’aperto, sotto la lente del Consiglio del XV sono finiti gli “operatori su area pubblica” che saranno spostati in altra sede.

Il progetto di delocalizzazione degli ambulanti – e di un paio dei chioschi esistenti – è stato infatti approvato, pur con qualche distinguo e con alcune astensioni, nella seduta del parlamentino di via Flaminia tenutasi mercoledì 5 aprile.

Bye bye banchi

I tempi non sono certi perchè l’operazione è di competenza del Campidoglio, ma la destinazione sì.

I banchi degli ambulanti – in burocratese chiamati “rotazionali” perchè ruotano ogni giorno di piazza in piazza – dovranno lasciare il marciapiede di piazzale Ponte Milvio per trasferirsi nel vicino Largo Maresciallo Diaz, là dove c’è la piazzetta-parcheggio con una trentina di posti auto.

Forse non ne saranno felici i residenti, forse si creerà qualche problema di viabilità vista la presenza del capolinea del 188 e del vicino liceo, ma la decisione è stata presa: via i banchi da Ponte Milvio.

Finirà dunque il suk che attanaglia e soffoca la piazza da anni?

Spariranno tutti i furgoni bianchi fermi dalle 6 alle 16 di ogni giorno a mo’ di parcheggio rent-a-car?

E’ presto per dirlo, meglio attendere che la decisione si traduca in fatti concreti fermo restando che va comunque salutata come un fatto positivo e atteso da molto, troppo tempo da residenti e operatori commerciali che del suk non ne potevano più.

E i chioschi?

Ricordando che è pendente presso il Tar del Lazio un ricorso il cui esito probabilmente diventa ora inutile (con un’ordinanza del 22 febbraio il presidente della Sezione Seconda Ter ha infatti accolto le richieste avanzate da “L‘altro Chiosco” e da “Gun Fruit” sospendendo l’atto di disdetta di occupazione di suolo pubblico fino al 6 giugno 2017 quando si terrà la Camera di Consiglio per la disanima generale della vicenda), i chioschi resteranno, ma non tutti. Vediamo quali.

Resta “er pistola”, chiosco per la rivendita di frutta e verdura, in considerazione dell’anzianità sia della postazione che del tipo di attività svolta dal 1992.

Il XV Municipio ha deciso in tal senso in quanto “costituente ormai elemento tradizionale e connotante della piazza nonché tipico del folclore romano, in particolar modo per quanto attiene la vendita di cocomero nel periodo estivo, e da sempre punto di riferimento degli appassionati dello sport che gravitano intorno al complesso del Foro italico“.

Resta l’edicola, “in considerazione dell’anzianità vantata dallo stesso (dal 1968) e della funzione sociale svolta“.

Resta “L’altro chiosco”, il chiosco bar all’angolo con viale Tor di Quinto, “in considerazione dell’anzianità dello stesso (risalente al 1969) e della sua posizione addossata alla balaustra di delimitazione dell’area parcheggio e dunque di nessun ostacolo alla pubblica fruizione“.

Resta “Il chioschetto”, quello sotto la Torretta Valadier, in considerazione della storicità dell’attività risalente almeno agli anni ’20, e della struttura del chiosco che “figura in varie fotografie d’epoca ed in pregevoli opere cinematografiche degli anni ‘50 tanto da costituire ormai un elemento connotativo del paesaggio storico urbano“.

Si sposta invece il chiosco ora collocato quasi all’angolo con via Flaminia, spuntato improvvisamente un bel dì dell’ottobre 2012 per la vendita di abbigliamento e scarpe.

Sarà collocato in Largo Maresciallo Diaz in considerazione della natura dell‘attività svolta che ben si coniuga con quella dei rotazionali.

In quel piccolo slargo si verrà così a creare un polo commerciale dedicato alla vendita di prodotti non alimentari.

Passiamo sul marciapiede opposto.

Si sposta quello stand sotto i platani, chiuso da anni, per la vendita all’aperto di libri nuovi e usati. A parte che è stato recentemente messo a bando, sarà trasferito in via Capoprati, nello slargo accanto alla Torretta.

Verrà eliminata la vecchia postazione per la vendita di granite – la cosiddetta “grattachecca di Ponte Milvio” ubicata accanto al semaforo da decenni – in quanto già da tempo ne è stata revocata la licenza di occupazione di suolo pubblico.

Ben venga tutto ma serve un progetto

Come abbiamo già scritto più volte, ben vengano queste iniziative attese da tempo quand’anche, a parer nostro, non bastano a restituire totale decoro e piena dignità a Ponte Milvio, icona di Roma Nord e salotto buono di casa.

E proprio come in un salotto buono non basta spostare i mobili da una parete all’altra per ridargli lustro anche piazza Ponte Milvio meriterebbe di essere oggetto di un progetto più ad ampio respiro che guardi al suo futuro.

Servono iniziative stabili che attraggano, che diano il senso della vita.

Servono iniziative a ciclo continuo come presentazioni di libri (vivaddio ci pensa già Libri&Bar Pallotta), performance di artisti di strada, itinerari culturali, visite guidate alla scoperta dei segreti locali (si pensi solo alle bellezze di Castello Brasini).

Servono esposizioni di artisti e che quindi venga riaperta la Torretta Valadier (a che punto è dopo gli annunci dello scorso febbraio?) servono eventi di richiamo prestigiosi come ad esempio la mostra dei pittori di via Margutta che, tenutasi nel 2015, doveva ripetersi a marzo 2017 ma è poi misteriosamente saltata (sarebbe interessante che il XV spieghi il perchè).

Serve una programmazione come quella dell’Estate Romana che duri però dodici mesi. Serve saper sognare e serve saper osare.

Serve che Municipio e soprattutto Campidoglio abbiano ben a mente che Ponte Milvio non è solo “città storica” sinonimo di di monumentale, che non è solo movida da disciplinare. Ponte Milvio invece vuole vivere, o meglio vuole tornare a vivere come centro di aggregazione sociale e culturale per ogni età e per tutta la città.

E se dicono che c’è un nuovo che avanza, che avanzi allora anche qui.

Claudio Cafasso