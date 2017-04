Incidente mortale sul viadotto di Corso Francia

Un uomo di 52 anni è morto ieri sera sul viadotto di Corso Francia a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 di giovedì 5 aprile al termine del viadotto, là dove si biforca verso i Parioli e verso Maresciallo Pilsudski.

L’uomo, a bordo di uno scooter, si è scontrato – per cause ancora non rese note – con un Suv. L’impatto è stato violento e fatale e i medici del 118, subito intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale di Roma per risalire alle cause dell’incidente e accertare le responsabilità.