Ricordando la strage di Cefalonia in via Cortina d’Ampezzo

Martedì 11 aprile in via Cortina D’Ampezzo 256, nei locali del Teatro dell’Istituto San Giuseppe Calasanzio, si celebrerà la giornata della storia dedicata al ricordo dei soldati italiani che non son più tornati dall’Isola di Cefalonia.

Con storici e cultori in materia, nella mattina si svolgerà l’incontro con gli studenti mentre alle ore 18, con la presenza del generale Antonio Vittiglio, comandante in carica della Divisione Acqui, verrà presentato il nuovo romanzo storico di Vincenzo Di Michele “Cefalonia, io e la mia storia” (editore il Cerchio). Modererà l’incontro il prof. Renzo Santinon, Preside dell’Istituto Calasanzio.

Grazie ai preziosi reperti della Divisione Acqui e di altro materiale trovato sull’isola, proveniente dalle sale storiche della “Caserma Pasquali” dell’Aquila, sarà allestita una mostra museale.

Si tornerà indietro nel tempo, in quel maledetto settembre del 1943 e si ripercorreranno alcune fasi salienti: da quella pacifica, con la canzone Mamma – che i greci avevano scambiato per l’inno italiano – alle divise e agli armamenti dell’epoca, che saranno messi in esposizione, fino al racconto cruento della strage dove i tedeschi falciarono a colpi di fucile i soldati italiani che si erano arresi.

Commenta l’autore: “È una storia vissuta in prima persona, a cominciare dal processo di Alfred Stork, il caporale nazista condannato all’ergastolo per i crimini di Cefalonia, fino all’arringa dell’avv. Marco Zaccaria. Partendo da fatti realmente accaduti, e con nuove testimonianze tra cui reduci e familiari – continua Di Michele – ho ripercorso gli avvenimenti di quei giorni e ho espresso la mia versione su quello che per anni non è mai stato detto intorno all’eccidio di Cefalonia. Deve venire alla luce una scomoda verità che nei fatti consentì a quei pochi sovversivi di prevalere sulla massa dei deboli.”

“Tra i personaggi menzionati nel libro – conclude Di Michele ripensando a quei momenti così violenti – non ho potuto fare a meno di ricordare la mia maestra, suor Maria Laura Mainetti, la suora di Chiavenna di cui è in corso il processo di beatificazione”.

Parteciperanno gli allievi dell’Accademia Europea Sordi, diretta da Laura Santarelli del Tg1 Rai Lis e l’evento sarà accessibile ai non udenti.