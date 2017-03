Parco via Tieri, Fina (M5S): “Spetta al Coni che però ha i suoi tempi…”

“I bambini di via Tieri e dintorni sono senza un parco giochi da un anno; furono infatti smantellati nel marzo 2016 e mai più sostituiti. Tra promesse e delusioni, da marzo 2016 sono passati un anno e due amministrazioni e l’area giochi rimane desolatamente vuota.”

Questa la sintesi del recente comunicato del Comitato di Zona di via Tieri che aveva puntato il dito contro la precedente e l’attuale amministrazione del XV Municipio colpevoli di aver fatto finire il parco giochi nel dimenticatoio.

Chiamato in causa, Giuseppe Fina, consigliere M5S del XV e presidente della Commissione Ambiente, in una nota inviata a VignaClaraBlog.it così risponde al Comitato.

“Colgo l’occasione per intervenire su questa faccenda, anche se preferisco le sedi istituzionali proprio in quanto tali, ma credo che la più che comprensibile delusione di cittadini e genitori nei riguardi dell’Amministrazione meriti una risposta immediata, e reputo quindi necessario dare qualche ulteriore informazione per meglio comprendere il fenomeno della gestione dei giochi nei parchi; fenomeno che coinvolge l’intera area comunale.”

Nel 2010 – ricorda Fina – l’agenzia per il controllo della qualità dei Servizi Pubblici di Roma realizzò un dossier sui giochi, un dossier molto preciso (ndr: di cui si può prendere visione cliccando qui), che terminava cosi: “il 50% delle attrezzature presenta carenze manutentive (ovvero, carenze ovviabili con una manutenzione ordinaria) e il 15% dei giochi ha anche carenze strutturali (ovvero, giochi non più a norma o che necessitano di importanti interventi di manutenzione straordinaria); un giudizio complessivamente negativo è stato espresso per il 29% (56 su 193) delle attrezzature; omiss…Una manutenzione attenta è poi strumento fondamentale contro atti di vandalismo e degrado, a loro volta cause indiretta di incidenti”.

“Ciò che si è verificato – spiega il presidente della commissione Ambiente – è che o per inadeguatezza agli standard, (cosa segnalata nel dossier), o per scarsa manutenzione, (sempre segnalata nel dossier), i giochi del parco di via Tieri sono diventati pericolosi e quindi tolti (esattamente come il dossier del 2010 aveva previsto che sarebbe accaduto ai giochi in generale se non si ci si fossero seguite le raccomandazioni relative alla manutenzione).

Non essendo stato previsto un ricambio coincidente con la rimozione dei giochi o quanto meno subito dopo, l’attuale amministrazione si è trovata a dover gestire la ricostruzione da zero dell’intera area giochi di via Tieri e questo si farà, come detto dall’Assessore, tramite il Coni che , ahimè, ha i suoi tempi per rispondere.”

“La poca prontezza del Coni però non mi fa recedere un millimetro dal continuare a chiedere delle risposte sui tempi di realizzazione (sentimento che senza dubbio è condiviso da ogni consigliere presente nella Commissione Ambiente). Infatti, appena noti, i tempi di realizzazione stimati saranno resi pubblici tramite il resoconto dei lavori della Commissione Ambiente.”

“Invito chiunque ne voglia sapere di più – conclude Fina – a seguire i lavori della Commissione od a dare un suo contributo/segnalazione direttamente in Commissione”.