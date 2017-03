E il PD del Municipio XV dà i numeri

I quattro dell’Ave Maria o i quattro dell’Apocalisse. I quattro moschettieri oppure i soliti quattro gatti. Ai lettori scegliere.

Noi invece se giochiamo con i numeri è perchè di numeri oggi si è parlato nella conferenza stampa del Gruppo PD del Municipio XV nel corso del quale i quattro consiglieri dem – Luigina Chirizzi, Agnese Rollo, Marcello Ribera e Daniele Torquati – hanno presentato i dati relativi all’attività politica svolta da luglio 2016 a febbraio 2017.

Si inizia con gli atti presentati. Sono 44, quanto la somma (24 per il M5S, 18 per la Lista Marchini, 2 per FDI e zero per FI) di tutti gli atti presentati dagli altri gruppi consiliari.

Di questi, 22 (17 approvati e 5 bocciati) sono stati votati in Consiglio. Più o meno ancora quanto quelli degli altri gruppi (13 del M5S, 10 della Lista Marchini, 1 di FDI e zero di FI).

Addirittura 26 le interrogazioni indirizzate al Presidente del Municipio e/o alla sua Giunta contro le 5 degli altri gruppi (4 della Lista Marchini, 1 di FI zero da M5S e FDI).

“Da questi dati – dichiara il capogruppo Daniele Torquati – emerge l’esigua attività prodotta dagli altri gruppi consiliari“.

Rispetto ai 44 documenti targati PD, tutti gli altri ne hanno presentati altrettanti, quindi sono 88 in totale ma in aula ne sono arrivati la metà.

“Il Consiglio prende poca contezza delle questioni del territorio” sostiene Torquati sottolineando che “a questa lentezza dell’attività consiliare si aggiunge quella della commissioni.”

367 sono infatti le sedute tenute complessivamente in nove mesi dalle 8 commissioni: una media di 1,2 seduta a settimana ciascuna. E che, a guardar bene i verbali, durano anche pochino, dai 45 ai 90 minuti.

“Le commissioni impiegano troppo tempo per licenziare atti protocollati mesi e mesi prima e rischiano di rimanere impantanate in fase valutativa. Più della metà degli atti – sostiene Torquati continuando a snocciolare dati – attende i pareri dai commissari, per arrivare al caso emblematico della Commissione Lavori Pubblici in cui solo 4 atti sono stati votati mentre 37 sono ancora in attesa di valutazione“.

All’analisi dell’attività consiliare e a quella delle commissioni, si aggiunge poi il dato delle interrogazioni.

“Rispetto alle 26 del Pd – continua il capogruppo dem mostrando le slide – la Lista Marchini ne ha presentate 4, Forza Italia solo una, mentre Fratelli d’Italia e il Movimento Cinque Stelle nemmeno una. Appare evidente come l’unica forza politica di opposizione nel Municipio XV risulti essere il Partito Democratico e che i consiglieri di maggioranza, non presentando interrogazioni, approvino ogni scelta e modalità operativa del presidente e della giunta, cosa mai accaduta nelle precedenti consiliature.”

“Sono numeri che fanno riflettere” e che fanno del PD, secondo Torquati, “una forza osteggiata dai 5S, ma non la sola” chiosa maliziosamente buttando lì che “oltre al Partito Democratico, l’unica altra presenza osteggiata risulta essere proprio un consigliere pentastellato, spesso in disaccordo con il resto del movimento, che non ha visto il passaggio in aula di neanche uno dei suoi 29 atti presentati.”

Hai visto mai che i quattro gatti possano diventare cinque? Al di là della boutade – targata redazione – il plotone PD si è impegnato ad andare avanti per il prossimo periodo sulla stessa strada, “ascoltando il territorio e presentando atti con la stessa tempestività dimostrata negli ultimi anni.”

“Il tempo della luna di miele per chi governa il XV è finito” conclude Torquati nel chiudere la conferenza stampa sostenendo che “è giunto il momento delle scelte coraggiose, necessarie e improcrastinabili di cui il municipio e la città tutta hanno urgente bisogno per uscire dallo stato di degrado e di immobilismo oramai sotto l’occhio di ogni cittadino“.