Via del Podismo, Torquati: “M5S non si trinceri dietro tempi della burocrazia”

Quando stava lì lì per essere sottoscritta, la concessione della “casetta” di via del Podismo all’associazione So.r.t.e è stata rinviata sine die perchè l’edificio presenta delle crepe.

E’ quanto abbiamo raccontato in un articolo odierno, a seguito del quale Daniele Torquati, Capogruppo PD in Municipio XV, così commenta.

“L’attesa per arrivare alla messa al bando del manufatto di Via del Podismo – risultato raggiunto ad aprile 2016 dalla precedente Amministrazione municipale– fu dovuta alla necessità di procedere alla diffida nei confronti dell’inadempiente associazione che allora ne era affidataria; ai tempi occorrenti per ottenere la revoca dell’affidamento (cui con tanta superficialità aveva provveduto chi mi aveva preceduto) e a quelli per la predisposizione – previe complesse verifiche patrimoniali – di un avviso pubblico affinché, in modo finalmente trasparente e secondo criteri equi, la “Casetta” fosse destinata ad attività sociali, culturali o educative”.

“A novembre 2016 – ricorda Torquati – il bando è stato vinto dall’Associazione “So.R.Te. Solidarietà Romana sul Territorio”, ma tuttora i suoi volontari sono in attesa della stipula dell’atto di concessione. Il Presidente dell’Associazione ha spiegato che, dopo le lungaggini dovute ai suoi adempimenti propedeutici, il rinvio dell’atto – che solo consentirebbe l’inizio dei lavori di riqualificazione dello stabile e l’avvio del progetto “Casa Vittorio Trombetti” – è dovuto alla decisione della UOT del XV e del Dipartimento Patrimonio di procedere alla verifica di eventuali danni provocati dagli “eventi sismici dell’Italia centrale”.

“Ciò premesso, il Presidente di So.R.Te ha espresso il timore di dover attendere “almeno altri sei mesi” prima che i cittadini possano iniziare ad utilizzare “uno spazio dalle grandi potenzialità inespresse”.

“Almeno sei mesi: il timore è anche il nostro – sostiene Torquati affermando che “un’attesa simile non ha ragion d’essere.”

“Chiediamo quindi all’attuale maggioranza municipale di non trincerarsi dietro “tempi tecnici” che non siano giustificati e di avere il coraggio di non nascondersi dietro le lunghe tempistiche della burocrazia: il M5S – conclude Torquati – dimostri di avere la capacità di pungolare gli Uffici competenti, affinché si possa finalmente dare il via ad un progetto utile, per il quale il territorio non può più aspettare.”