Lavori in via Orti della Farnesina, il ponte è da riparare

Travi in calcestruzzo “ammalorate da infiltrazioni di acqua“, questa la diagnosi a seguito del sopralluogo dei tecnici del SIMU, il Dipartimento capitolino allo Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, effettuato sul ponte della Tangenziale Est nella parte sovrastante via degli Orti della Farnesina.

E così, da giovedì 23 marzo – stando a quanto si legge sul sito del XV – inizierà l’intervento di risanamento che durerà fino a venerdì 31. Intervento per effettuare il quale si rendono necessarie alcune modifiche alla disciplina viaria.

In dettaglio, dal 23 al 31 marzo e nel tratto compreso tra via dei Duchi di Castro e il civico 36 di via Orti della Farnesina, scatta il divieto di sosta H24 su ambedue i lati con rimozione auto per chi non lo rispetta.

Nello stesso tratto verrà introdotto il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico e il limite massimo di velocità sarà di 30 Km/h.