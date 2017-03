Colpo grosso a Ponte Milvio, furto in casa di Paola Quattrini

Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 marzo gioielli per un valore di 50mila euro sono stati rubati nell’abitazione dell’attrice Paola Quattrini, al primo piano di una palazzina di un comprensorio all’inizio di via Cassia.

Nonostante che la zona il sabato notte sia frequentatissima nessuno si è accorto dell’accaduto.

L’appartamento era momentaneamente disabitato in quanto l’attrice era fuori Roma per impegni di lavoro. E’ stata proprio lei a chiamare la Polizia sabato notte quando, rientrando in casa dal viaggio, si è accorta del furto.

I ladri, stando alle prime ricostruzioni, si sono introdotti forzando una porta-finestra e probabilmente dovevano essere al corrente dell’assenza di Paola Quattrini. Sul caso indaga la Polizia.