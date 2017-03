La Storta: pino crolla su strada, grave un uomo

Un pino marittimo di 20 metri è improvvisamente crollato sulla strada abbattendosi su un’auto che stava passando in quel momento.

Il fatto è accaduto sulla Cassia, all’altezza dell’incrocio con via Andreassi, in zona La Storta. L’uomo alla guida è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale San Pietro.

Non sono chiari i motivi per cui l’albero sia caduto in quanto non c’è maltempo sulla capitale. Per rimuoverlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con conseguente interruzione del traffico fino alle 21.