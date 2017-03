Piazza Giochi Delfici? No, piazza Edicola Fiore…

Se la nuova location nel bar Delfo è blindata, così non è la piazza che le sta davanti. Ci sono i taxi di Edicola Fiore, l’edicola di Edicola Fiore, L’edicola dei Fiori, il fioraio di Edicola Fiore, e perfino La parrocchia di Edicola Fiore.

Nessun gioco di parole, a Vigna Clara, lunedì 20 marzo, Piazza Giochi Delfici è tutta per l’edicola di Fiorello.

Al via la nuova edizione

E’ ripartita oggi la fortunata ironica rassegna stampa del buonumore condotta da Fiorello e Stefano Meloccaro, giornalista e conduttore televisivo, in onda su SkyUno alle 7.30 e su Tv8 alle 8 ogni giorno dal lunedì al venerdì fino al 19 maggio.

Un bar tutto nuovo, più grande del precedente: uno spiazzo all’aperto, un balconcino e una ex pompa di benzina ribattezzata per l’occasione in “Pompa del buonumore”.

Nonostante sia mattina presto, passanti e curiosi si fermano fuori dal bar, cercano di scattare foto. Ma se Piazza Giochi Delfici accoglie festosamente Fiorello e la sua edicola, non è da meno il pubblico che partecipa alla trasmissione.

Ci sono proprio tutti…

Ci sono proprio tutti nel box intorno a Fiorello, sembra la festa del villaggio: c’è don Vincenzo, uno dei sacerdoti della vicina Parrocchia di Santa Chiara, c’è Shakti, l’amabilissimo fioraio di origini indiane benvoluto da tutti nel quartiere e c’è Dario, che già dalla scorsa stagione faceva parte del cast ma che per l’occasione si è travestito da benzinaio.

Mentre ci prendiamo un caffè al bancone, inizia la trasmissione. Chissà se Fiorello e i suoi sanno che oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale della felicità; forse sì, le risate che arrivano dall’inaccessibile box trasparente sono la colonna sonora della sua edicola.

I Gemelli di Guidonia intonano l’ inno, le “ Sorelle d’Italia”, rendendo omaggio alle tre atlete azzurre che ieri sono salite sul podio della vittoria ad Aspel e tra una battuta e l’altra, si passano in rassegna alcuni fatti di attualità e si parla anche della festa del papà appena trascorsa: “chi è il papà: quell’essere strano che si aggira per casa e sa dire solo devi chiedere a mamma” dice Fiorello.

Arriva improvviso un intervento in diretta di Angela Merkel ( una bravissima Gabriella Germani che la imita alla perfezione) che se la prende con Trump.

E’ proprio un fax del presidente americano che arriva in Edicola subito dopo: “avrei voluto essere lì con voi, ma sto facendo pulizie alla Casa Bianca, sto raccogliendo gli immigrati con il Folletto. Avrei anche una curiosità: quando vi è costato realizzare il Muro Torto?”

Nuova location blindata è vero, ma qualcosa siamo riusciti a carpire, un caffè dopo l’altro.

Selfie e abbracci

Finisce la diretta ed ecco che Fiorello esce dal bar; la folla che lo aspetta fuori quasi lo aggredisce. Ma lui sta al gioco, prende cellulari e scatta foto insieme a tutti, si fa perfino abbracciare e baciare dalle fans più accanite.

Esordio col botto insomma, se continua così in due mesi Piazza Giochi Delfici potrebbe essere ribattezzata Piazza Edicola Fiore.

Valentina Ciaccio