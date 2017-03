Modifiche alla viabilità in zona Ponte Milvio

Come anticipato la scorsa settimana, dal primo pomeriggio di oggi in via Prati della Farnesina sarà ripristinato l’originario senso unico – da piazza Ponte Milvio a via della Farnesina – in vigore prima dell’inversione effettuata a seguito del crollo della palazzina e conseguente blocco della viabilità locale.

Ma non solo, con l’occasione viene revocato il senso unico in via Guglielmo Imperiali di Francavilla che torna ad essere a doppio senso.

Una decisione, quest’ultima, che crea perplessità: finché permane il blocco della viabilità all’altezza della Chiesa, via Guglielmo Imperiali di Francavilla resta l’accesso più immediato alla zona di via Orti della Farnesina.

Inoltre, due auto affiancate difficilmente ci passano, peggio ancora se su uno dei due lati viene tollerata – come sempre è accaduto – la sosta. Si tornerà dunque ad assistere ad improvvise manovre in retromarcia per lasciare il passo precedute dalla discussione su chi debba farlo per primo.

Il senso unico fin’ora aveva funzionato, poteva essere l’occasione per mantenerlo per sempre.

A dare la notizia dei due provvedimenti è stato il Presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli, precisando che da questa mattina l’impresa del Municipio e la Polizia Locale saranno al lavoro per modificare la segnaletica stradale nelle due strade. Lavori che dovrebbero concludersi intorno alle 14. Poi il via libera.