L’Inviolatella Borghese attende visite

Siamo sulla Cassia, poche centinaia di metri dalla fine di Corso Francia.

All’interno dei tredici ettari della ex tenuta dell’Inviolatella Borghese anni addietro sequestrata alla banda della Magliana e oggi di proprietà comunale, una grande area verde forse poco conosciuta è a disposizione della collettività.

Inaugurato il 9 agosto 2014, largo quattro ettari, costato ai romani circa 100mila euro di lavori, il Parco dell’Inviolatella offre la possibilità di fare sport o semplicemente di passeggiare godendo della natura in un ambiente particolarmente ricco e inusuale.

Non è difficile da trovare. E’ in via dell’Inviolatella Borghese, proprio all’inizio della Cassia subito dopo Corso Francia. E’ vero però che accedervi non è facile, e questa è una grande pecca mai sanata.

Andando a piedi, occorre percorrere circa duecento metri sul lato destro di via Cassia (partendo dall’incrocio con via Fabbroni) che è assolutamente privo di marciapiede.

Andando in auto non c’è un vero e proprio parcheggio e solo una mezza dozzina di posti sono reperibili nei pressi del cancello dell’area.

Ma è pur vero che una volta arrivati in via dell’Inviolatella Borghese e oltrepassato l’ingresso del Parco ci si dimentica di stare in città nonostante poco distante svettino i palazzi di Vigna Clara.

Delimitato dal Fosso dell’Acqua Traversa il terreno è, a differenza di molti altri parchi, piuttosto vario: pianeggiante ma anche con un versante collinare è comunque facilmente percorribile.

Al centro, grazie alla presenza di una sorgiva, c’è una grande area umida ricoperta da un tappeto di piante palustri e piantine di mentuccia romana che spandono un piacevole profumo.

Nei pressi degli abbeveratoi si trovano tracce di uccelli (notturni, tortore, colombacci) molti dei quali evidentemente trovano rifugio tra le assi e il sottotetto di un vecchio manufatto in disuso.

Ogni tanto qualche panca e qualche tavolo consentono la sosta e la lettura. Non sono il massimo ma vanno bene comunque. Lì ci si va per camminare, per godere della natura: delle comodità si può fare a meno per un paio d’ore.

Quello dell’Inviolatella, con la sua zona umida, è uno dei più bei parchi di Roma Nord allo stato naturale. Provare per credere.