Campo rom Roma Nord, Foglietta-Kustermann (FdI): “Tradita la volontà popolare”

“Nonostante il Consiglio del Municipio XV a guida M5S in data 27 luglio 2016 abbia espresso all’unanimità parere contrario al bando per l’apertura di un nuovo campo rom a Roma Nord, il Sindaco Raggi, in barba alla volontà politica e popolare del Municipio, in contrasto alle direttive europee in merito alla chiusura del campi e in contraddizione con il progetto del M5S per la gestione dei campi nel territorio del Comune di Roma, comunica lo sblocco del bando e l’avvio delle procedure per la ricerca di una struttura adeguata a poter ospitare circa 400 persone e stanziando per tale progetto oltre 1.200.000 euro”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Isabella Foglietta, consigliera FDI e presidente della Commissione Trasparenza del XV, e Alberto Kustermann, coordinatore FDI nel territorio del XV.

“Come Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale siamo contrari a tale iniziativa, in primis perché il quadrante di Roma Nord già ospita numerose strutture sia autorizzate che abusive e poi perché questa iniziativa va contro ogni logica, visto che da tutte le realtà cittadine arriva l’unanime richiesta di procedere alla chiusura delle strutture con la relativa bonifica delle aree sino ad oggi occupate”.

“I fondi a disposizione – concludono – dovrebbero essere destinati a beneficio delle numerose famiglie romane prive di un’abitazione e che vivono in condizione di grande fragilità economica invece di continuare ad impiegare ingenti risorse nella gestione dei campi nomadi.”