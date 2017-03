Via Alessandro Fleming, vietato fermarsi sul lato destro

Scattato in questi giorni il divieto di fermata H24 sul lato destro di via Alessandro Fleming, con provenienza Via Pietro Lupi, nel tratto compreso tra quest’ultima e via Vincenzo Tiberio.

La decisione è stata presa dal Comando del XV Gruppo della Polizia Locale.

A seguito di un sopralluogo è stato appurato che in via Alessandro Fleming la circolazione è difficile a causa delle caratteristiche della strada.

Pur essendo a due carreggiate separate, quella che inizia dall’incrocio con via Pietro Lupi è di ridotte dimensioni e non consente quindi che, fino all’incrocio con via Tiberio, sosta e transito dei veicoli avvengano contemporaneamente in sicurezza.

Da qui il provvedimento: da mercoledì 8 marzo è vietato non solo sostare ma proprio fermarsi in quel tratto.