Questa sera Lazio-Torino all’Olimpico, occhio ai divieti di sosta

Questa sera dalle 20,45 all’Olimpico si gioca Lazio-Torino e già dal primo pomeriggio sono scattati divieti di sosta e fermata nell’area del Foro Italico.

In particolare oggi il divieto di fermata è applicato anche su piazzale Clodio, compresi i parcheggi centrali e l’area di sosta tra viale Falcone e Borsellino e via del Casale Strozzi; in largo Livatino, viale XVII Olimpiade, via Austria, via Svezia, via Norvegia, via Belgio e via Pietri.

Il sistema di divieti coinvolge anche via Morra di Lavriano, via dei Gladiatori e via di Prato Falcone, piazza Lauro de Bosis, piazzale della Farnesina, via Blanc, via Tittoni, via Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e lungotevere Diaz, via Toscano, via Contarini, largo Ferraris IV, viale e piazzale dello Stadio Olimpico, lungotevere Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, via Volpi e via Colli della Farnesina nell’area di parcheggio compresa tra la stessa strada e viale Antonino di San Giuliano.

I parcheggi a disposizione dei tifosi saranno a Clodio, Cipro, XVII Olimpiade e Tor di Quinto. Su via Blanc è però consentita la sosta per i veicoli con permesso disabili e in possesso del biglietto per lo stadio.