Cesano, 8mila euro di multe e denunce per irregolarità in alcuni negozi

Ottomila euro di multe e tre persone denunciate è il risultato di un controllo a tappeto condotto dai Carabinieri della stazione di Cesano fra i numerosi esercizi commerciali locali.

Con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, al termine dei controlli i militari hanno rilevato irregolarità amministrative in quattro negozi.

Oltre alle multe, denunciati un cittadino indiano di 46 anni, titolare di un alimentari, e un ragazzo italiano di 26, titolare di una pizzeria, ambedue per aver installato senza autorizzazione n impianto di videosorveglianza a circuito chiuso.

Ma non è tutto per il il 26enne romano perchè è stato denunciato anche per impiego di personale in nero, questa volta in concorso con un egiziano quarantunenne titolare di una ditta individuale.