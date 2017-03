Viagna Clara, via Maffeo Pantaleoni sarà riaperta a fine marzo

Lavori ancora in corso in via Maffeo Pantaleoni, per poterla riaprire occorre attendere fine marzo.

La silenziosa stradina che, ai piedi di Vigna Clara, congiunge via Fabbroni con la corsia interna di via Flaminia, era stata chiusa al traffico nelle prime ore del mattino di domenica 5 marzo a seguito dell’apertura di una voragine dovuta ad una perdita di acqua nel sottosuolo.

Tubi fatiscenti e datati almeno vent’anni, è quanto alla fine è emerso mercoledì 7 quando finalmente i tecnici dell’Acea hanno individuato la perdita dando il via all’intervento di sostituzione delle tubature.

Un lavoro lungo, al termine del quale occorrerà poi richiudere gli scavi e riasfaltare la strada. Ma lungo quanto?

La risposta è in un comunicato del M5S del XV Municipio nel quale, in data 9 marzo,si dice che “sono ancora in corso i lavori sulla condotta idrica da parte di Acea. La strada resterà ancora interdetta al traffico per circa 20 giorni, naturali e continuativi, al fine di ultimare i lavori sopra indicati e ripristinare la sede stradale sensibilmente danneggiata dal guasto“.