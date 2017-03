Labaro, appuntamento con Rossodonna per dire basta alla violenza

“Il gruppo RossoDonna si è costituito spontaneamente poco più di un mese fa, intorno all’otto marzo. Vogliamo fare emergere il problema della violenza sulle donne, sensibilizzare e cercare di dare ascolto e aiuto alle donne in difficoltà e vittime di violenza. Non se ne parla abbastanza apertamente e la vergogna è tanta.

Chiedere aiuto è molto difficile, figurarsi quando non si sa a chi rivolgersi. Bisogna parlare del problema e fare qualcosa, perché è inaccettabile che queste situazioni emergano quando si arriva all’omicidio o a lesioni gravi.”

Così la promotrice del gruppo dichiarava a VignaClaraBlog.it nell’aprile 2013 e da allora non si sono più fermate nella loro azione sul territorio.

Azione che, nell’ambito della Giornata internazionale della donna, le vedrà scendere in campo anche sabato 11 marzo a Labaro, nei pressi del mercato ubicato in via Magnano in Riviera, dove dalle 10 alle 13 terranno un evento che ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’informazione sulla violenza di genere.

Nell’occasione, sarà distribuito un volantino informativo con l’elenco dei centri anti-violenza di Roma e verranno esposti cartelloni mobili esplicativi sulla violenza alle donne e problemi connessi al fenomeno.

L’evento è patrocinato dalla presidenza del XV Municipio.