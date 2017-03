Un’asta di beneficenza imperdibile a Ponte Milvio

Fervono i preparativi a Ponte Milvio in vista dell’asta di beneficenza a favore dei terremotati del centro Italia che si terrà sabato 11 marzo, a partire dalle 19.30, nei locali di Libri & Bar Pallotta.

Un’iniziativa di solidarietà dal sicuro successo nata da un’idea di Francesca Schipa subito sposata da Daniele e Valeria Testoni e dagli animatori della libreria, Carla Campus e Carmelo Calì, all’opera da diversi giorni per garantire il buon esito dell’evento.

E che non potrà essere un flop lo dimostrano le tante adesioni ricevute da negozianti della piazza, dai residenti, che ancora in queste ore stanno donando oggetti pregevoli da mettere all’asta.

Non poteva mancare il calcio

All’incanto andrà una maglia autografata da Francesco Totti donata personalmente dal capitano giallorosso, e una dell’avversario Sedan Lulic, giocatore della Lazio.

Ma non solo, anche Federico Viviani, centrocampista del Bologna Fc 1909, ne ha donata una con autografo così come l’ha fatto Miralem Pjanić, giocatore di punta della Juventus.

Ci sarà infine una maglia storica dell’AS Livorno Calcio, serie limitata, e una rarissima maglia del campione africano Samuel Eto’o ex giocatore del Barcellona, Inter e Sampdoria.

Ma pare che l’elenco sia destinato ad allungarsi ancora nelle prossime ore.

Altre sorprese

Tutto qui? No di certo. Per i non appassionati di calcio sono in serbo diverse sorprese come oggetti di cristallo, cornici, quadri ed altro ancora.

Spazio anche al mondo della radio. Per i fan della storica e popolarissima trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” sarà infatti battuta all’asta l’altrettanto nota maglietta con le firme autografe dei due conduttori, Marco Presta e Antonello Dose, e del regista Paolo Restuccia.

Allegria e solidarietà

A tenere il mazzuolo in mano con l’obiettivo di vivacizzare la serata e far salire le offerte sarà l’animatore di feste Roberto Ferrara, più noto a Ponte Milvio e dintorni come Ciccialsugo.

Insomma, le premesse perchè sia una serata allegra e di successo all’impronta della solidarietà ci sono tutte.

Ed è bene dire che non un euro resterà agli organizzatori. L’intero ricavato dell’asta sarà infatti devoluto all’associazione senza fini di lucro Montanari Testoni che lo utilizzerà per arricchire lo “Spazio Solidale 24”, un campo base appena aperto in Umbria e messo a disposizione delle popolazioni terremotate per attività di studio, ricreazione e aggregazione.

Un appuntamento imperdibile. Sabato 11 marzo, dalle 19.30, da Libri & Bar Pallotta piazzale Ponte Milvio 23.